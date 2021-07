NBA, la stoppata alla LeBron di Giannis Antetokounmpo su Mikal Bridges

A pochi istanti dal termine del primo tempo tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, Giannis Antetonokounmpo – recuperato in extremis per le NBA Finals 2021 – si è reso protagonista della giocata della notte con una stoppata mostruosa nei confronti di Mikal Bridges.

Il greco ha rimontato il tentativo di contropiede degli avversari, cancellando il facile layup di Bridges pronto ad esultare per due punti messi in cascina. Dagli States hanno subito paragonato la giocata con quella di LeBron James ai danni di Andre Iguodala durante le Finals di qualche anno fa. In quel caso, però, l’importanza del gesto era decisamente maggiore.

Per la cronaca, Gara 1 è stata successivamente conquistata dai Phoenix Suns.

