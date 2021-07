NBA, LeBron James manifesta il proprio supporto per Chris Paul con un tweet

I Phoenix Suns hanno sconfitto per 118-105 i Milwaukee Bucks durante Gara 1 delle NBA Finals. I Suns dunque si aggiudicano una partita delle Finali NBA per la prima volta dal 1993. Grande protagonista di serata è stato Chris Paul, che con i suoi 32 punti e 9 assist ha guidato la sua squadra verso la vittoria.

CP3 è stato uno dei principali artefici della cavalcata dei Suns in questi Playoff ed è riuscito finalmente a raggiungere il traguardo delle Finals dopo 16 anni di carriera. Come è ben noto, uno dei suoi migliori amici all’interno della lega è LeBron James, star indiscussa dei Los Angeles Lakers.

Il nativo di Akron è rimasto a lungo in silenzio dopo che proprio i Suns hanno sconfitto i suoi Lakers durante il primo turno dei playoff. Nonostante ciò, LeBron ha manifestato via Twitter il suo supporto all’amico al termine di Gara 1.

1 down. 3 to go @CP3

— LeBron James (@KingJames) July 7, 2021