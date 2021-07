NBA, i Toronto Raptors sperano di poter tornare a giocare in Canada

Questa stagione i Toronto Raptors sono stati costretti a trasferirsi in quel di Tampa Bay a causa della pandemia e delle difficoltà a raggiungere il Canada a causa dei protocolli anti-covid in vigore. È stata una stagione dura per i canadesi, anche per il fatto di aver dovuto giocare lontano dalla propria base abituale e – sostanzialmente – affrontare tutta la scorsa regular season come se fossero in trasferta. La cattiva notizia è che la franchigia non sa ancora se potrà iniziare la prossima stagione a Toronto. Interrogato sull’argomento durante la conferenza stampa di ieri, Adam Silver – commissioner NBA – ha parlato proprio di questo:

“Non è ancora chiaro cosa succederà. So che Larry Tanenbaum, che è il presidente della squadra e si dà il caso che sia anche il presidente del consiglio di amministrazione della NBA, spera che l’Ontario si apra all’esterno e che la squadra possa tornare a Toronto. So che questo è molto importante per i giocatori. Penso che doversi spostare per la stagione in altro luogo, senza il supporto dei propri tifosi, sia stato un onere aggiuntivo per i Raptors, più di qualsiasi altra squadra. Speriamo possano tornare.”

Toronto ha chiuso la stagione con un record di 27-45, decisamente sottotono rispetto a quanto visto nelle annate precedenti. Il titolo 2019 conquistato sembra già essere un lontano ricordo.

