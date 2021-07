NBA, Antetokounmpo e la routine ai tiri liberi: “È un qualcosa con cui devo convivere”

Quando Giannis Antetokounmpo si appresta a tirare dalla lunetta, è immancabile il conto alla rovescia da parte dei tifosi avversari. Infatti il greco è accusato di non rispettare il regolamento, secondo il quale un giocatore ha solo dieci secondi di tempo per tirare un libero dopo aver ricevuto il pallone.

Questa routine ha accompagnato il greco durante tutto il corso dei playoff nelle partite in trasferta e anche in quel di Phoenix la regola è stata rispettata. Dopo la sconfitta in Gara 1, ecco le parole della star dei Milwaukee Bucks a questo proposito:

“È impossibile non sentire 20.000 persone che fanno il conto alla rovescia e ti urlano addosso. Tuttavia, penso che ormai sia una consuetudine che mi accompagnerà per tutto il corso della mia carriera. Per questa ragione dovrò farci l’abitudine e prenderla con leggerezza.”

Il giocatore ha poi aggiunto:

“Il mio obiettivo è quello di migliorare costantemente ed affinare la mia tecnica. Essere alle Finals è un onore, quindi mi godrò il momento senza far troppo caso ai tifosi.”

Antetokounmpo sta tirando con il 54.1% dalla lunetta durante questi playoff e nella sconfitta contro i Suns per 118-105 ne ha realizzati 7/12. Anche il coach dei Bucks Mike Budenholzer è intervenuto:

“Io lo sprono sempre ad essere aggressivo e attaccare il ferro. Sono certo che più tirerà liberi, più migliorerà in questo fondamentale. Non ho alcun dubbio.”

