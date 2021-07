I tifosi di Phoenix contano i secondi durante i tiri liberi di Antetokounmpo

Nella notte è andata in scena Gara 1 tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks con la vittoria dei primi con il risultato finale di 118-105. I padroni di casa hanno goduto anche del supporto del proprio pubblico, sempre pronto a mettere pressione agli avversari, specialmente nel momento in cui Giannis Antetokounmpo si è presentato ai tiri liberi.

Dopo che il primo possesso del match ha portato il greco a subire fallo su un tentativo di alley-oop, “The Greek Freak” è andato sulla linea della carità per la prima volta nella serie. Ebbene, durante la classica e infinita routine di preparazione al tiro di Antetokounmpo, la Phoenix Suns Arena ha cominciato a contare rumorosamente i secondi per tentare di segnalare una infrazione agli arbitri. Ricordiamo infatti che – secondo regolamento – un giocatore ha solo 10 secondi di tempo per tentare un tiro dal momento in cui riceve la palla.

Per la cronaca, il lungo ha terminato il match con 7 su 12 ai tiri liberi e 20 punti a referto in 35 minuti di permanenza sul parquet. Il due volte MVP ha poi commentato in questa maniera la prestazione dei suoi durante Gara 1.

This crowd is ruthless pic.twitter.com/OsvG7lHwCj — Kellan Olson (@KellanOlson) July 7, 2021

Here’s the second FT pic.twitter.com/s67bnvpbyv — Kellan Olson (@KellanOlson) July 7, 2021

