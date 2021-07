NBA Finals, Giannis Antetokounmpo ha temuto il peggio: “Pensavo a stop di un anno, felice di esserci”

Più di qualche lampo nelle prime battute di Gara 1 alle NBA Finals per Giannis Antetokounmpo. Complice una condizione fisica tutt’altro che ottimale, la sua prestazione è andata però spegnendosi con l’andare della gara, e con il greco si sono spenti anche i Bucks. Milwaukee ha ceduto il passo 118-105 nella partita inaugurale, ma Antetokounmpo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Gara 1:

“È stata dura. Ho dovuto fare del mio meglio per esserci, ascoltando lo staff medico e il mio corpo per trattare l’infortunio nel modo corretto. Sono tornato. Non voglio parlare di me nello specifico, posso dire che ho avuto l’ok dai medici e sul campo mi sono sentito bene, ginocchio stabile, niente dolore. Ho dedicato al recupero 24 ore su 24 nell’ultima settimana. Voglio togliere attenzione dal mio ginocchio, sto facendo del mio meglio per concentrarmi solo su queste Finals. Quando giochi non sai mai cosa può succedere ma sono felice di essere della partita. Non ho visto la clip dell’infortunio ma appena successo ho pensato a uno stop di un anno.”