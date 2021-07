NBA Finals, infortunio al ginocchio per Dario Saric in Gara 1 contro i Bucks

La Gara 1 di di Dario Saric, debuttante alle Finals NBA come la maggior parte dei compagni di squadra, è durata meno di tre di tre minuti. A seguito di un tentato arresto di potenza a centro area, il giocatore – entrato dalla panchina – ha avvertito un dolore al ginocchio ed è stato costretto ad abbandonare la contesa con 1:43 sul cronometro del primo quarto.

Saric si è diretto immediatamente verso gli spogliatoi zoppicando abbastanza vistosamente e non ha più fatto ritorno in campo. In questa campagna Playoff il sul impiego è stato per la verità piuttosto limitato: poco più di 11 minuti di media, 4.8 punti e 2.6 rimbalzi a partita.

Injury Update: ▪️Dario Šarić (right knee injury) will not return tonight — Phoenix Suns (@Suns) July 7, 2021

