Il 6 luglio è diventato il “Luka Doncic Day” a Dallas County

Luka Doncic sta continuando a dimostrare di essere un talento generazionale, trascinando prima i Dallas Mavericks ai Playoff e poi la nazionale slovena alla prima apparizione olimpica. Le gesta del 22enne non stanno di certo passando inosservate: lo sloveno è stato infatti in grado di conquistare il mondo NBA nell’arco di tre stagioni, guadagnando il favore di tifosi e analisti.

La dimostrazione probabilmente più eclatante di tutto ciò è arrivata ieri dal tribunale di Dallas County, che ha dichiarato il 6 luglio come “Luka Doncic Day“. La giornata sarebbe stata istituita per “riconoscere il contributo di Luka Doncic alla comunità e al gioco della pallacanestro”. Ecco una parte del comunicato:

Come successo per Dirk Nowitzki 20 anni fa, Doncic è diventato rapidamente un nord-texano adorato ed è sulla buona strada per seguire Nowitzki nei libri di storia.

[…] Il tribunale di Dallas County si congratula con Luka Doncic come ambasciatore del basket ed è fiero ed entusiasta di averlo come rappresentante dei cittadini di Dallas County. Oggi ci congratuliamo con lui per i suoi riconoscimenti e siamo impazienti di vedere cosa i prossimi anni avranno da offrire.

Proclamiamo il 6 luglio 2021 come “Luka Doncic Day” e incoraggiamo i tifosi dei Mavericks a mostrare il proprio apprezzamento per il #77 e tutto quello che ha fatto per la nostra comunità.