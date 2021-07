NBA, Metta World Peace: “Avrei voluto terminare la mia carriera a Chicago”

Metta World Peace rimarrà per sempre uno dei giocatori più iconici della storia della NBA. Il suo contributo fu fondamentale per la vittoria dei Los Angeles Lakers nelle NBA Finals del 2010 contro i Boston Celtics. Inoltre la sua rissa contro i Detroit Pistons del 2004 non verrà mai dimenticata.

Tuttavia, non tutti ricorderanno che l’allora Ron Artest venne selezionato con la sedicesima scelta assoluta al Draft NBA del 1999 da parte dei Chicago Bulls. Metta si fece notare come uno dei giovani più promettenti della lega durante la sua permanenza a Chicago, prima di essere scambiato nel 2002 agli Indiana Pacers.

In una recente intervista, il giocatore ha ammesso di essere stato molto deluso dopo il suo addio ai Bulls. Ecco quanto affermato:

“Mi sarebbe davvero piaciuto concludere la mia carriera con la maglia dei Chicago Bulls, ma l’NBA è così. Bisogna saper accettare quello che ti offre. Nonostante ciò, ho degli ottimi ricordi riguardo i Bulls. A Chicago ho passato giorni felici.”

Metta ha disputato 175 partite con i Bulls, mantenendo medie di 12.5 punti, 4.2 rimbalzi e 2.9 assist. Si fece notare per la sua tenacia e grinta difensiva, nel periodo appena successivo al secondo addio di Michael Jordan.

