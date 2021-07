Olimpia Milano interessata al potenziale di Nicolò Melli

Per Nicolò Melli può aprirsi un nuovo scenario. Dopo l’esperienza in NBA e i successi con la nazionale azzurra, pronta a giocarsi tutto alle Olimpiadi di Tokyo, pare che tra le mete a disposizione del giocatore vi sia la possibilità di un ritorno in patria, più precisamente a Milano.

Stando alle ultime notizie diffuse, infatti, pare che l’Olimpia Milano sia realmente intenzionata a firmare un contratto con il giocatore dei Dallas Mavericks. Le due parti sarebbero molto vicine ad un accordo, anche se nulla di concreto è stato ancora confermato.

Melli viene da un’esperienza in NBA che, nonostante siano passati solamente due anni, non è da trascurare visti i compagni di squadra con cui ha avuto modo di giocare (vedi Zion Williamson e Luka Doncic). Nonostante lo scarso minutaggio, il numero 44 ha dimostrato comunque di sapersi muovere bene sul campo e di essere un ottimo sostegno per i compagni di squadra, anche nelle situazioni più delicate.

Al momento è impegnato con la nazionale che, grazie alla vittoria contro la Serbia, si riscalda in vista delle Olimpiadi. Di fatto, l’esordio degli azzurri è previsto per domenica 25 luglio alle ore 06:40 del mattino contro la Germania. Sarà senz’altro una partita intensa e che per certi versi potrà anche sorprendere, complice soprattutto la qualità di talento con cui la nostra squadra scende in campo.

In ogni caso, il ritorno di Niccolò Melli in Italia potrebbe non essere una possibilità tanto remota, anche se solo il tempo potrà darne la conferma.

Leggi anche:

La Serbia non ci sta, Kokoskov: “Gli italiani potevano mostrare maggior classe”

Nico Mannion commenta la vittoria della sua Italia: “Non riesco a smettere di piangere”

NBA Finals preview: Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks