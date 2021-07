NBA, Chris Wallace sarà il prossimo director of scouting degli Houston Rockets

Gli Houston Rockets sono reduci da una stagione negativa. Infatti hanno concluso con il peggior record della Western Conference, 17-55, e hanno dato addio alle loro star, ovvero James Harden e Russell Westbrook. Tuttavia, si sono guadagnati la seconda scelta assoluta al prossimo NBA Draft.

Questa può rappresentare un importante punto di svolta per la franchigia texana. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Tim MacMahon, hanno ingaggiato Chris Wallace come prossimo director of scouting.

Sources: The Rockets are hiring former Grizzlies and Celtics GM Chris Wallace as director of scouting. Houston made it a priority to add experience and expertise under GM Rafael Stone, investing in infrastructure as the franchise rebuilds.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 6, 2021