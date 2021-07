NBA, LeBron James si prepara già alla prossima stagione

Dopo la pesante sconfitta contro i Phoenix Suns, in molti hanno dato per conclusa l’era di LeBron James, anche se la stella dei Los Angeles Lakers ha tutte le intenzioni di sorprendere il grande pubblico.

Per la franchigia giallo viola e la NBA in generale sono stati due anni in cui non ci si è potuti fermare più di tanto. Di fatto, dopo la vittoria del titolo i Lakers hanno avuto modo di festeggiare, ma subito dopo la lega ha richiesto ai propri giocatori di riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione. Non si poteva perdere tempo e così è stato fatto, ovviamente questa scelta ha avuto delle conseguenze più o meno impattanti sugli atleti (come per esempio i gravi infortuni delle super star), ma ormai, con le NBA Finals dietro l’angolo, questo è un tema che ha assunto minore importanza.

LeBron James, dunque, si sta già preparando alla prossima stagione e quale modo migliore per farlo se non con una corretta alimentazione che, a 36 anni, può fare davvero la differenza.

Di fatto, l’ex numero 23 ha pubblicato di recente delle storie su Instagram dove è intento a mangiare della carne, pietanza che il giocatore stesso ha ammesso di non mangiare da almeno due anni. D’altra parte è risaputo che il budget della stella gialloviola si aggira attorno al milione di dollari per mantenere una dieta rigida, sana ed efficace.

In ogni caso, può darsi che la carne sia rientrata più frequentemente nella dieta del giocatore, o forse si trattava semplicemente di un piccolo sgarro.

Alla sua età, è fondamentale lo sfruttamento di una corretta alimentazione. Per fare un esempio, Chris Paul assume una dieta strettamente vegana che, secondo quanto da lui stesso affermato, è decisamente efficace per avere le energie necessarie in campo, e a dirlo, è un 36enne che si giocherà le NBA Finals.

