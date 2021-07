Jae Crowder è l’unico in campo ad aver già giocato le NBA Finals

Per Jae Crowder è tempo di rivincita. Dopo le NBA Finals 2020 perse con la canotta dei Miami Heat contro i Los Angeles Lakers, l’ala avrà l’opportunità di rifarsi con i Phoenix Suns i quali nella notte daranno avvio all’ultimo atto stagionale affrontando i Milwaukee Bucks. La statistica ci porta in dote una curiosità poiché Crowder sarà l’unico giocatore in campo ad aver presenziato almeno in una occasione alle NBA Finals. Per tutti gli altri si tratta di una prima volta importante. Queste le parole del giocatore, il quale si è detto pronto per l’occasione:

“Sono molto grato per questa nuova opportunità, ma spero di ottenere un risultato diverso rispetto all’ultima volta. È fantastico aver già partecipato alle Finals, ma non ho vinto nulla, quindi non significa niente per me questa statistica. Stavolta voglio finire il lavoro.”

Poi, il giocatore è tornato alla scorsa offseason quando scelse di unirsi a Chris Paul, scatenando messaggi da parte di amici e addetti ai lavori non convinti della decisione di Crowder:

“Quando ho preso la decisione di andare a Phoenix ho ricevuto diversi messaggi. Dovreste vedere quanti messaggi ho ricevuto che dicevano ‘Cosa stai facendo?’ ‘Perché vai a Phoenix?’ ‘Non fanno i Playoff da 10 anni.’ Invece, sapevo che tipo di gruppo erano questi ragazzi. Mi sentivo come se avessero fame, volevano fare cose speciali e io volevo solo farne parte”.

La sfida contro i Bucks sarà occasione anche per tornare in quel di Milwaukee, dove Crowder ha giocato all’Università di Marquette dal 2010 al 2012. Erano altri tempi, ma lì il classe 1990 ci ha lasciato il cuore:

“Milwaukee per me e la mia famiglia è un posto speciale, mi sembra di tornare a casa… Mi mancano quei momenti, ci sono tante brave persone a Milwaukee. Con alcune di loro ho ancora un buon rapporto, e per me è un posto speciale. Ho fatto di tutto in questa città. Andavo alle partite dei Bucks quando ero al college. È sempre stato un rapporto di stima. Qui ho imparato a lavorare, a dare importanza ai giorni di allenamento, quando nessuno ti guarda.”

