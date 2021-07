NBA Barkley al limite: “L’infortunio di Antetokounmpo? Un bene per i Bucks”

Non manca molto all’inizio delle NBA Finals. Le squadre sono pronte a giocarsi tutto per ottenere un traguardo per loro storico. All’appello mancano alcuni giocatori fondamentali, Giannis Antetokounmpo in primis anche se, secondo la dirigenza, il giocatore dovrebbe riuscire a riprendersi nel corso del turno.

Gara 1 tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks è prevista per questa notte alle ore 03:00 italiane. Sarà senz’altro una partita giocata ad altissimi livelli, complice soprattutto il fatto che entrambe le squadre mirano pienamente al successo.

Per i Suns si tratterrebbe di affermare il loro potenziale, dimostrando a tutti che le possibilità di fare bene durante la stagione e dopo c’erano già nella bolla di Orlando e ci sono tutt’ora. Per Chris Paul c’è la possibilità di vincere il suo primo anello in carriera, quello mai vinto con New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers e Houston Rockets nonostante l’ottimo potenziale del team.

A 36 anni, dunque, CP3 si avvicina al suo più importante obiettivo insieme a Devin Booker che, come ogni anno, continua a crescere e a sorprendere sempre di più.

Per i Bucks, invece, vincere le Finals significherebbe mettere finalmente una pietra sopra un traguardo che da anni inseguono ma che si lascia sfuggire.

Il punto interrogativo più grande di questa sfida è la presenza in campo o meno di Antetokounmpo. Secondo le principali fonti della NBA e la dirigenza stessa, il giocatore potrebbe scendere nuovamente sul parquet in vista di Gara 2, anche se ci sono ancora molti dubbi sulle sue condizioni fisiche. In ogni caso, al momento è contrassegnato come doubtful per Gara 1.

In molti sperano che il 34 si rimetta presto per prendere parte alle Finals, altri ritengono che il suo infortunio ha dato una spinta alla squadra.

Secondo quanto affermato da Charles Barkley, infatti, l’assenza in campo di Antetokounmpo ha migliorato alcuni giocatori del team:

“Detesto dirlo. Penso che l’infortunio di Antetokounmpo sia la cosa migliore che potesse capitare ai Milwaukee Bucks. Questo perché solo così Jrue Holiday ha potuto veramente mettersi in gioco, dimostrare la sua aggressività in campo. Per quanto io voglia bene a Chris Paul, penso che Holiday sarà fantastico contro di lui alle Finals.”

Chiaramente l’infortunio del numero 34 non può che essere un limite per i Bucks, che senza di lui hanno sempre mostrato un po’ di difficoltà. Nonostante ciò, è giusto ammettere che Jrue Holiday ha avuto la possibilità di emergere e mostrare a tutti il proprio valore sul campo.

Gli interrogativi sono ancora parecchi e le sorprese lo sono altrettanto. Manca poco all’inizio e l’esito del turno è tutt’altro che scontato. Stanno per cominciare ufficialmente le NBA Finals.

