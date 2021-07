Mercato NBA, i Los Angeles Clippers interessati a Kevin Love

I Los Angeles Clippers sono reduci dalla sconfitta per mano dei Phoenix Suns durante le Western Conference Finals. Tuttavia, hanno già puntato gli occhi su alcuni giocatori in grado di rinforzare il roster in vista della prossima stagione.

L’obiettivo della franchigia della California è quello di cercare un giocatore in grado di affiancarsi alle altre star della squadra, ovvero Kawhi Leonard e Paul George. Il profilo ideale sarebbe quello di Kevin Love, il quale non è considerato incedibile da parte dei Cleveland Cavaliers.

Love ha grande esperienza alle spalle e ha già fatto parte di una contendente al titolo in precedenza. Ecco quanto riportato dal giornalista di Hoops Wire Sam Amico:

“Molte squadre hanno puntato gli occhi su Kevin Love, fra cui i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Clippers. Fino a questo momento non ci sono state richieste ufficiali di trade, ma l’interesse rimane alto.”

L’ala dei Cavs non ha giocato molto durante le ultime stagioni. Nonostante ciò, il suo contributo sarebbe di grandissimo livello, specialmente in una squadra molto ricca di talento come i Clippers. Per il momento non c’è stata ancora una richiesta formale di trade, ma è probabile che Love abbia intenzione di lasciare Cleveland durante questa offseason. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

