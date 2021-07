NBA, John Collins elogia McMillan: “Il suo lavoro è stato incredibile”

Gli Atlanta Hawks sono reduci dalla sconfitta in Gara 6 delle Eastern Conference Finals a scapito dei Milwaukee Bucks. Nonostante ciò, i playoff di Atlanta sono stati davvero sorprendenti. Grande merito va attribuito al coach Nate McMillan, subentrato a stagione in corso al deludente Lloyd Pierce.

Dopo l’insediamento di McMillan, gli Hawks hanno raggiunto un record di 41-31 e ai playoff sono stati in grado di sconfiggere prima i New York Knicks e in seguito i Philadelphia 76ers, prima di arrendersi ai Bucks. Tutto questo come testa di serie numero cinque e dunque senza mai avere a favore il fattore campo.

Grande protagonista di questa cavalcata è stato senza dubbio John Collins, il quale si è così espresso riguardo il suo allenatore:

“Sarebbe un grandissimo shock per me se Nate non dovesse rimanere qui ad Atlanta come coach in vista della prossima stagione. Merita di essere il nostro allenatore. Il suo lavoro è stato davvero incredibile e sarei veramente sorpreso qualora non dovesse rimanere.”

Parole di grande ammirazione quelle espresse da Collins nei confronti di McMillan. Anche l’altra star degli Hawks, ovvero Trae Young ha elogiato il lavoro svolto dal coach:

“Ci ha trasmesso moltissima fiducia, che ci ha permesso di diventare così competitivi. È stato una pedina fondamentale per il nostro successo.”

