Luka Doncic: “L’oro con la Slovenia sarebbe più importante di un titolo NBA”

Luka Doncic si è affermato come una delle più promettenti star del prossimo futuro della NBA. Come più volte affermato, l’obiettivo del giocatore dei Dallas Mavericks è quello di conquistare un titolo NBA nel prossimo avvenire. Tuttavia, vincere l’oro olimpico con la Slovenia sarebbe più importante che vincere l’anello nel massimo campionato professionistico statunitense.

Dopo aver portato la sua nazionale a giocarsi lo spareggio contro la Lituania per accedere alla prossima Olimpiade a Tokyo, il giocatore si è così espresso nel dopo partita:

I Dallas Mavericks non hanno nulla di cui preoccuparsi, in quanto conquistare un titolo NBA è uno dei principali obiettivi del loro leader. La frase di Doncic testimonia il suo grande attaccamento nei confronti della sua nazionale con cui vinse peraltro EuroBasket nel 2017.

Lo sloveno ha mantenuto medie da MVP nel corso della stagione: 27.7 punti, 8.0 rimbalzi e 8.6 assist a partita. I Mavs sono stati eliminati dai Los Angeles Clippers in sette combattute gare durante il primo turno dei playoff. Staremo a vedere se durante la prossima stagione ci sarà il riscatto da parte di Doncic e compagni.

Luka Doncic was asked what would mean more to him: A gold medal with Slovenia or NBA championship.

"I'd say gold medal with Slovenia. You play for your country and that's something… but I wouldn't mind both." pic.twitter.com/zgDxGA3dYI

— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) July 3, 2021