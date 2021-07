Budenholzer si gode le NBA Finals: “Stavolta si cambia in fretta, ma saremo pronti”

L’aver eliminato la sua ex squadra per raggiungere il traguardo più ambito nella carriera di un allenatore ha senza dubbio un sapore particolare per Mike Budenholzer.

Queste le dichiarazioni del coach di Milwaukee al termine di Gara 6:

“Comincio con il fare i complimenti agli Atlanta Hawks e a Nate McMillan per il lavoro fatto con i suoi giocatori. È stata una serie combattuta e ci sentiamo fortunati ad aver passato il turno perchè sono una squadra allenata ottimamente. Sono piacevolmente colpito dalla resilienza mostrata dal gruppo durante tutti i Playoff, che dal debutto con Miami fino a qui sono stati un’altalena di emozioni. Prendiamoci un secondo per godere del momento, non capita così spesso ed è speciale. Sono felice per i giocatori in primis, sono loro che vanno in campo.”

Gara 1 è in programma a Phoenix nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Milwaukee è chiamata a voltare subito pagina:

“Abbiamo avuto pause prolungate tra un turno e l’altro e siamo, si può dire, entusiasti di provare a farne a meno stavolta. Magari saremo quelli con più ritmo partita. Dopo Gara 1 sarà chiara l’opzione migliore, riposo o ritmo Playoff. Si cambia in fretta, ma saremo pronti.”

Il coach è soddisfatto presenza di spirito di Giannis Antetokounmpo:

“Consapevole del fatto che moriva dalla voglia di giocare ed essere in campo, vedere quella leadership da parte sua lascia un sentimento dolceamaro. È un peccato che non abbia giocato le ultime due partite, ma comprende [la nostra prudenza]. Valuteremo la sua condizione quotidianamente”

