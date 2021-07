NBA, Sam Presti parla dello scambio con Boston per Kemba Walker

Ancor prima della fine ufficiale dei Playoff 2021, Oklahoma City Thunder e Boston Celtics hanno chiuso una trade che ha portato Kemba Walker ad OKC e Horford in quel del Massachusetts. Una trade che ha sostanzialmente colto impreparati gli addetti ai lavori i quali hanno cercato una spiegazione che ha spinto Brad Stevens – neo President of Basketball Operations dei Celtics – a privarsi di una delle stelle di Boston. Sam Presti, GM dei Thunder, ha quindi cercato di chiarire l’operazione in questa maniera:

“I Celtics avevano un certo interesse per Al Horford. Abbiamo avuto diverse conversazioni con loro, poi quando Brad Stevens è entrato nel front office di Boston siamo giunti ad una conclusione quasi naturale.”

Come ha recentemente riportato il giornalista Chris Mannix, Presti e Stevens hanno da sempre un “ottimo rapporto”, al punto che Presti ha apparentemente preso in considerazione l’assunzione di Stevens come capo allenatore dei Thunder negli anni precedenti. Probabilmente Walker avrebbe voluto lasciare Boston quest’estate, quindi non sorprende che uno dei primi incarichi di Stevens come GM sia stato quello di chiamare Presti, per capire la fattibilità della cosa. Così come confessato da quest’ultimo:

“Era uno scambio molto logico per entrambe le squadre. Penso che sia una trade redditizia sia per i Celtics che per noi ed è stata semplice da chiudere insieme. Al è stato fantastico con noi e penso che sia entusiasta di tornare a Boston, quindi sono contento che abbia funzionato per tutti.”

I Celtics con questa mossa risparmieranno quasi $ 10 milioni in cap space e avranno maggior flessibilità sotto questo punto di vista nella offseason 2022. OKC invece acquisisce la sedicesima scelta al prossimo Draft ed un play come Kemba in cerca di riscatto, dopo le ultime due stagioni non propriamente alla luce della ribalta:

“La 16a scelta in qualsiasi Draft è davvero, davvero difficile da avere. Ma la cosa speciale è aver avuto la possibilità di ottenere un giocatore come Kemba Walker il quale è un creatore di alta qualità… quindi per noi ha avuto tutto molto senso”.

