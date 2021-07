NBA, Mike Budenholzer aggiorna le condizioni di Antetokounmpo

In gara 4 tra Hawks e Bucks, Giannis Antetokounmpo si è infortunato al ginocchio, spaventando tutti i tifosi dei Bucks. Ma mentre la franchigia temeva un problema al legamento crociato – anche vista la dinamica dell’azione incriminata – alla fine la risonanza magnetica ha rivelato “solo” una iperestensione. Da capire se il greco riuscirà a rientrare all’interno della serie contro Atlanta o se invece sarà costretto a dare forfait anche in Gara 6. Sentendo però le parole di Mike Budenholzer, il due volte MVP sembra essere fiducioso:

“Si allena in palestra, cose del genere, ma stamattina (ieri, ndr) non è sceso in campo con noi durante lo shootaround. Penso non ci sia altro da aggiungere rispetto alle informazioni divulgate nelle ore precedenti sul suo status. Se ci sarà in Gara 6? Daremo notizie al momento opportuno. Posso dire che ha un ottimo stato d’animo, sta cercando di capire come rientrare e vi terremo aggiornati sull’argomento. Al momento non ho altri dettagli da aggiungere alla questione.”

Fonti di ESPN hanno riferito prima di Gara 5 che la data di ritorno per l’ala non è ancora stata definita dallo staff medico dei Bucks. A questo punto sembra difficile assistere ad una sua presenza in Gara 6, con la serie attualmente ferma sul 3-2 a favore della compagine del Wisconsin. Probabilmente sarà richiesto un ulteriore sforzo di squadra per evitare Gara 7 e lasciare il giusto riposo – anche in via prudenziale – ad Antetokounmpo.

