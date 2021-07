NBA: StormX, piattaforma per lo scambio di criptovalute, nuovo sponsor dei Blazers

Il progetto di patch sponsor sulle divise da gioco lanciato dalla NBA nel 2017 si arricchisce di una novità assoluta. I Portland Trail Blazers hanno infatti firmato un accordo con Storm X, piattaforma per lo scambio di criptovalute con ricompense integrate per gli utenti L’esclusivo blockchain partner dei Blazers dispone infatti di un’applicazione che prevede per cashback in criptovalute per acquisti effettuati in oltre 800 negozi al dettaglio a livello globale.

Le dichiarazioni di Chris McGowan, Presidente e CEO dei Blazers, nel comunicato che ha sancito l’accordo:

“Siamo entusiasti del fatto che la nostra squadra porti il nome di una company così rivoluzionaria sulle nostre maglie. È fresca, energica […] e ha le possibilità per spingere l’aria a un’educazione finanziaria formandola in materia di criptovalute.”

Così Simon Yu, CEO e co-fondatore di StormX:

“Come dice il nome Trail Blazers, noi ci sentiamo pionieri nella spinta verso un impiego di massa delle criptovalute, aiutando le persone a guadagnarne mentre fanno acquisti.”

Fresh, groundbreaking, revolutionary. We’re excited to announce we are joining forces with @stormxio, the first cryptocurrency jersey patch partner in the NBA! https://t.co/hAHDdMABDA pic.twitter.com/ZWpmp9k2wr — Portland Trail Blazers (@trailblazers) July 1, 2021

