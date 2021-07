NBA, Beverley si scusa con Chris Paul per la spinta in Gara 6

La scorsa nottata ha sancito una delle due finaliste di quest’anno: i Phoenix Suns. La squadra di Devin Booker ha infatti chiuso la serie contro i Clippers sul 4-2, anche grazie ad una prestazione superlativa di Chris Paul, autore di 41 punti ed 8 assist nella vittoria fuori casa. Paul è stato poi la vittima dell’episodio più controverso della partita, subendo una spinta a gioco fermo da parte di Patrick Beverley, evidentemente frustrato per il risultato dell’incontro.

A distanza di 18 ore dall’accaduto, lo stesso Beverley ha poi voluto scusarsi con l’avversario su Twitter, congratulandosi con CP3 per aver raggiunto la prima finale della sua leggendaria carriera.

@CP3 emotions got the best of me last night gang. My bad wasn’t meant for you. Congrats on making it to the Finals. Best of Luck 🤞🏾

— Patrick Beverley (@patbev21) July 1, 2021