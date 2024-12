Nba, Kawhi Leonard è sempre più vicino al rientro

Il ritorno di Kawhi Leonard sui parquet della NBA è ormai alle porte. Nella giornata di mercoledì 18 dicembre la stella dei Los Angeles Clippers ha partecipato per la prima volta in stagione al 5 contro 5 full contact in allenamento. Sebbene il coach Ty Lue abbia evitato di fornire alla stampa una timeline precisa del suo rientro, l’allenamento a pieno regime è un chiaro segnale della buona condizione fisica di The Claw. I problemi al ginocchio destro dovrebbero dunque ormai essere alle spalle.

“Oggi si è allenato, cinque contro cinque con contatto. È stato un bene vederlo in campo. Continuiamo il processo e ci assicuriamo di controllare ogni casella prima che torni a giocare. Viaggerà con noi le prossime tre partite, ma non giocherà”.

Così ha commentato Ty Lue, anticipando quella che per Kawhi Leonard sarà la prima trasferta al fianco della squadra da inizio stagione. Anche lontano dall’Intuit Dome, però, continuerà il suo processo verso il ritorno:

“Bisogna assicurarsi che quando avrà finito con il cinque contro cinque, con il contatto, non abbia gonfiori o battute d’arresto. E potrà fare molta riabilitazione e molto altro in trasferta con la squadra”.

L’ultima presenza in una partita ufficiale per Kawhi Leonard risale al 26 aprile contro i Dallas Mavericks. Ma coach Lue ancora predica cautela:

“Si sente bene. Dobbiamo solo assicurarci che continui a sentirsi bene. Non vogliamo che passi uno o due giorni e poi torni al punto di partenza”.

