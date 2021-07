Phoenix Suns alle NBA Finals, l’ex GM si congratula: “Dolceamaro? A metà”

Da quando ha lasciato il posto di comando ai Phoenix Suns, dove è stato GM, Ryan McDonough ci ha abituato ad alcune uscite divertenti o al vetriolo. Nella stagione che ha riportato la sua ex squadra nell’élite NBA, il dirigente ha colto l’occasione per fare i complimenti al gruppo guidato in panchina da Monty Williams.

“Congratulazioni ai Phoenix Suns, campioni della Western Conference nel 2021. Mi è stato chiesto se vederli giocare dà una sensazione di dolceamaro. Ho risposto che è solo parzialmente corretto, a metà. Non per la parte amara, ma solo per quella dolce. Segue mia istantanea in questo momento.”

Congratulations to the 2021 Western Conference Champion Phoenix Suns!

I’ve been asked if watching them is ‘bittersweet’ and I’ve said that’s half correct – not about the ‘bitter’ though, just about the ‘sweet’

Live look at me… pic.twitter.com/GpRVUTR0x2

— Ryan McDonough (@McDNBA) July 1, 2021