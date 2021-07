NBA, Giannis Antetokounmpo non scenderà in campo per Gara 5

Brutte notizie in arrivo per i Milwaukee Bucks. La loro superstar Giannis Antetokounmpo non scenderà in campo questa notte in Gara 5 delle Finali di Conference contro gli Atlanta Hawks. Giannis era considerato “in dubbio” fino a pochi minuti fa, a causa di un brutto infortunio al ginocchio rimediato in Gara 4. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Official: Giannis Antetokounmpo is out tonight. https://t.co/fDU7qPKYeV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

Il greco aveva subito un’iperestensione del ginocchio sinistro durante Gara 4, in uno scontro aereo con Clint Capela. I successivi esami medici hanno fortunatamente escluso un danno strutturale al ginocchio. Al momento non sono noti i tempi di recupero della stella dei Bucks. La mancanza di un giocatore come Giannis potrebbe cambiare gli equilibri nella serie, al momento ferma sul 2 a 2.

