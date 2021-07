NBA, Patrick Beverley perde la testa: espulso per una spinta a Chris Paul!

L’entusiasmante corsa dei Los Angeles Clippers in direzione NBA Finals si interrompe bruscamente alle Finali di Conference. I ragazzi di Ty Lue devono arrendersi ai Phoenix Suns in sei Gare, dopo aver perso Kawhi Leonard per infortunio per la durata dell’intera serie. E nonostante non si possa dire che i losangelini non abbiano lottato, il gesto di Patrick Beverley nei confronti di Chris Paul non può essere inserito nelle hustle plays dell’incontro.

Evidentemente frustrato per l’andamento della partita, Beverley ha colto con uno spintone un ignaro Chris Paul mentre entrambe la squadre si avvicinavano alle rispettive panchine per un time out.

Chris Paul says something to Patrick Beverley, Pat Bev shoved him and gets ejected pic.twitter.com/WhegNgRn6l — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 1, 2021

Cosa si siano detti i due non è chiaro a nessuno. Rimane però la pericolosa reazione di Beverley, che con una spinta alle spalle manda al tappeto la guardia dei Suns. Gesto folle, immediatamente punito con un fallo tecnico ed un’espulsione. Non il modo ideale per terminare i propri Playoff.

