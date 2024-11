NBA, un James Harden d’antan sconfigge i Wizards

Nelle ultimi stagioni James Harden sembra aver accettato il suo ruolo da comprimario in una contender con più superstar e in cui non ha bisogno di prendersi 30 tiri a partita come accadeva ai tempi degli Houston Rockets. Ma almeno per una serata, il Barba è tornato ad essere lo scorer fenomenale che abbiamo imparato a conoscere nei suoi anni in Texas.

Harden guida infatti i Los Angeles Clippers alla vittoria agevole con il risultato di 121-96 in casa dei Washington Wizards con 43 punti e 7 assist frutto di 13/22 al tiro complessivo e 7/11 da dietro l’arco dei tre punti. Per lui si tratta della 68esima partita da almeno 40 punti e 7 assist in carriera, il che lo rende il secondo in questa speciale classifica guidata da Oscar Robertson con 72 gare.

Non accadeva dal 26 marzo 2021, quando indossava ancora la maglia dei Nets, che Harden mettesse a segno un quarantello in regular season (in quell’occasione segnò 44 punti nella vittoria contro i Pistons). Harden ha poi commentato il momento che stanno vivendo i suoi Clippers:

“Dobbiamo continuare a trovare modi per vincere. Penso che in difesa possiamo ancora migliorare tanto. A volte ci sentiamo un po’ troppo a nostro agio, ma siamo abbastanza bravi, soprattutto difensivamente. In attacco, dobbiamo assicurarci di sapere cosa stiamo cercando di ottenere, quindi correre costantemente ed essere efficienti. Ma comunque, abbiamo fatto un buon lavoro. Penso che ogni squadra la pensi così, ma ci sono un paio di partite che vorremmo riprenderci e vincere ed è a questo che serve una stagione così lunga. Quindi dobbiamo solo continuare a migliorare come squadra”

I losangelini trovano anche il grande contributo di Ivica Zubac che chiude con una doppia doppia da 18 punti e 16 assist. I Washington Wizards incappano nella 13esima sconfitta consecutiva ma trovano 17 punti a testa da Jonas Valanciunas e Malcolm Brogdon.

