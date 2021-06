NBA, Brad Stevens nel nuovo ruolo: “Ho chiesto ai giocatori Celtics cosa cercassero”

Al primo atto ufficiale da dirigente dei Boston Celtics dopo i trascorsi in panchina, Brad Stevens ha parlato a NBC Sports Boston spiegando cosa ha portato a scegliere Ime Udoka come suo successore.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho cercato di tenere informati i giocatori circa i colloqui che stavamo avendo e mi hanno sempre supportato. Nella transizione che ha preceduto la scelta di Ime volevo essere sicuro di far del mio meglio per prendere la giusta decisione. Più che altro, al di là dei nomi, ho chiesto ai ragazzi cosa cercassero, cosa volessero. Ho avuto la possibilità di sedermi al tavolo con un gruppo di giocatori che è qui da molto tempo: Marcus [Smart] da sette, Jaylen da cinque, Jayson da quattro anni e altri da stagioni precedenti. […] Un confronto utilissimo, sono stati davvero gentili per cui ho dovuto forzare per ottenere da loro le risposte e i pareri che in cuor mio conoscevo già. Ha aiutato senza dubbio a delineare il profilo ideale.”

Brad Stevens talks exclusively with @NBCSBoston about the important conversations he had with the players during his search for a new head coach pic.twitter.com/1xZGkc2woT

