NBA, infortunio Trae Young: il responso della risonanza magnetica

Nell’ultimo minuto del terzo quarto di Gara 3 tra Bucks e Hawks, su una palla vagante, la caviglia di Trae Young ha compiuto un movimento innaturale, tanto da costringere il giocatore ad abbandonare momentaneamente il parquet per valutare il danno con lo staff medico di Atlanta. Nel post-partita, Trae ha quindi confessato che il problema alla caviglia lo ha sostanzialmente limitato nei movimenti durante l’ultimo sanguinoso parziale che ha portato Milwaukee alla vittoria:

“Fa male in questo momento. Fa male. È frustrante ritrovarsi in queste condizioni. Fa un po’ male. Non potevo andare veloce come volevo sul parquet e quando ci ho provato ho sentito molto dolore.”

Ebbene, nella mattinata americana di oggi, il play si è sottoposto a risonanza magnetica che ha rilevato una contusione ossea al piede destro. Il giocatore è ufficialmente questionable per Gara 4 in programma tra martedì e mercoledì notte. Non buone notizie per la compagine della Georgia, la quale dovrà assolutamente cercare di pareggiare i conti nel prossimo appuntamento, per non ritrovarsi già con le spalle al muro.

