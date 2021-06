Devin Booker ci crede: “Siamo ad un passo dalle NBA Finals”

Stanotte andrà in scena il quinto atto della sfida fra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. La serie è quasi chiusa, visto che la franchigia dell’Arizona è avanti con il punteggio di 3-1. Gara 5 si giocherà a casa dei Suns e la compagine guidata da Monty Williams vuole assolutamente chiudere la serie questa notte. Nessuno si aspettava che i Suns potessero arrivare alle Conference Finals.

Il principale fautore di questo enorme successo è Chris Paul. Il playmaker è ad un passo dalla prima apparizione alle Finals nella sua carriera. Booker sa questi Suns devono tantissimo a Paul ed è consapevole che la sua leadership è stata fondamentale durante i Playoff. La guardia conosce anche l’alto desiderio di CP3 di raggiungere il traguardo delle Finals. Queste le parole di Booker rilasciate a SB Nation:

“Rispetto tantissimo Chris Paul, sia come uomo che come giocatore. So quanto vorrebbe raggiungere il traguardo delle Finals, è da tantissimo tempo che vorrebbe arrivare lì. Sedici anni sono tanti, è un periodo lunghissimo. Quando siamo giunti alle Western Conference Finals, era solo la sua seconda volta. Sappiamo quanto ha lavorato per arrivare fino a qui. Stesso discorso per Monty Williams. Per me, come per DeAndre Ayton e Mikal Bridges, è la prima volta che giochiamo ai Playoff, ma come tutti abbiamo lavorato duramente.”