Programmazione NBA su Sky: le partite dal 28 al 30 giugno

tNel campionato professionistico USA proseguono i Playoffs e tra la prossima notte e il 30 giugno, saranno 2 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, tutti validi per le finali di Conference, dalle quali usciranno i nomi delle due squadre che si contenderanno l’Anello. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie.

Programmazione NBA su Sky dal 28 al 30 giugno

Notte lunedì 28-martedì 29 giugno

ore 3, Western Conference – Gara 5: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers (situazione 3-1) su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Francesco Bonfardeci e Marco Crespi. D ifferita martedì ore 11, ore 14.15, ore 18 e ore 20.30 Sky Sport NBA.

Notte martedì 29-mercoledì 30 giugno

ore 2.30, Eastern Conference – Gara 4: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (situazione 1-2) su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Ddifferita lunedì ore 11, ore 14, ore 18 e ore 20.30 Sky Sport NBA.

Leggi Anche

Mercato NBA, salgono le quotazioni di Penny Hardaway per la panchina degli Orlando Magic

NBA, Khris Middleton è l’eroe di Gara 3: le sue parole al termine del match

NBA, Trae Young si fa male alla caviglia: si sottoporrà a risonanza magnetica