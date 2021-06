Mercato NBA, salgono le quotazioni di Penny Hardaway per la panchina degli Orlando Magic

Nell’ultima settimana alcune panchine NBA hanno ritrovato un legittimo proprietario, ma in vista della stagione 2021-22 il puzzle non è ancora completo. Secondo quanto riportato da The Athletic gli Orlando Magic potrebbero puntare su Penny Hardaway nel ruolo di head coach, ricalcando dunque quanto fatto da Dallas con Jason Kidd. Per Hardaway si tratterebbe di un ritorno, dopo le stagioni da giocatore in Florida (1993-1999).

Dal 2018 Hardaway è alla guida dei Memphis Tigers in Division 1 NCAA. Il suo contratto è stato esteso fino alla stagione 2025-2026. I Magic e Hardaway si sono già incontrati ed è difficile pensare che il programma collegiale possa trattenere il coach di fronte a una chiamata dalla NBA. Gli altri nomi emersi nel casting per la panchina sono quelli di Willie Green, Charles Lee e Wes Unseld Jr. – rispettivamente assistenti ai Suns, Bucks e Nuggets. Non si esclude la soluzione ‘interna’, in continuità con la precedente gestione Clifford: Orlando valuta infatti anche gli ex assistenti Tyrone Corbyn, Pat Delany e Steve Hetzel. Colloqui già avviati, infine, con Becky Hammon, a lungo inseguita da Portland, prima che la scelta cadesse su Chauncey Billups.

