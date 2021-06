NBA, le prime parole di Udoka da allenatore dei Celtics

La nomina di Ime Udoka a nuovo head coach dei Boston Celtics è stata la prima mossa del nuovo corso biancoverde, con Brad Stevens nel nuovo ruolo dirigenziale.

Riportiamo di seguito alcuni estratti della conferenza stampa di presentazione di Udoka:

“È un onore far parte di questa franchigia storica. Nei nostri colloqui e meeting Zoom è stato subito piuttosto chiaro che io Brad [Stevens] abbiamo una buona intesa. Quando ho conosciuto tutto lo staff, mi ha attirato la loro passione. La squadra è ottima, persone giuste al posto giusto a tutti i livelli. Sono entusiasta, non vedo l’ora di costruire e raccogliere successi con voi. Come ho detto, puntiamo al 18º titolo.”

Poi, sul fatto di poter allenare due stelle della NBA come Tatum e Brown:

“Mi permetteranno di allenarli al meglio. Sanno che gli starò addosso, ed è quello che gli piace di me, me lo hanno chiesto. Vogliono essere spinti a lavorare di più, vogliono essere diretti verso la vittoria. E te lo aspetti dalle tue stelle. Ovviamente questa è una squadra che ha talento. Ora questa è un’occasione per vederli crescere insieme e diventare ancora più leader, più vocali e spingerli al successo.”

Ime Udoka's opening statement as the Celtics head coach pic.twitter.com/9VoZQunNH5 — NBC Sports Boston (@NBCSBoston) June 28, 2021

Udoka ha anche aggiunto di aver già parlato con Tatum e Brown, così come con Marcus Smart. E tutti sembrano felici del suo approccio al lavoro:

“Non sono preoccupato del fatto che non vogliano lavorare duro in allenamento. Me lo hanno chiesto chiaramente ed è qualcosa che ho intenzione di fare con loro.”

Dopodiché, ha chiarito come la sua esperienza da ex giocatore NBA sia stata molto utile nella transizione verso il ruolo di allenatore, specialmente in termini di capacità di relazionarsi con i giocatori, qualcosa che servirà in quel di Boston:

“Ripenso ai miei giorni da giocatore e devo dire che mi sono sempre trovato bene con tutti intorno a me. Quando ero con i Knicks, Isiah Thomas è stato probabilmente il primo allenatore a dire che un giorno sarei diventato un coach. Ha detto che riuscivo a dialogare alla perfezione con i giovani. Non ero un realizzatore da 25 punti ma riuscivo a relazionarmi bene con tutti. Quindi ho preso questa caratteristica e l’ho portata all’interno della mia carriera di allenatore.”

Poi, un consiglio su cosa devono fare Tatum e Brown per conquistare un ruolo importante in questa lega:

“Parlando con Kawhi Leonard ai tempi di San Antonio, gli dicevo: ‘Perché aspettare? Cosa stai aspettando a farti notare? Non rispettare troppo le stelle veterane di questa lega’. E direi la stessa cosa a Jayson e Jaylen. Solo il cielo è il limite. Il fatto che tu non sia un All-NBA in questa stagione, dovrebbe essere una motivazione in più per fare meglio. Dovresti giocare con quel vantaggio e dimostrare che le persone si sbagliano. Ma il mio messaggio per loro sarebbe: ‘Perché aspettare?’ Il talento è lì. L’etica del lavoro c’è. È una possibilità per essere un leader migliore… ma non bisogna aspettare ancora. Il futuro è da conquistare adesso.”

