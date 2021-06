NBA, la Draft Lottery 2021 vista dai social

Per la terza volta nella storia della franchigia i Detroit Pistons ‘sbancano’ la Lottery NBA assicurandosi la prima scelta assoluta del Draft 2021. In attesa dell’evento vero e proprio in programma il 29 luglio prossimo – primo atto ufficiale della stagione 2021-22–, il team social di Motor City ha pensato a un restyling temporaneo del profilo.

WE’RE OFFICIALLY ON THE CLOCK! For the THIRD time in franchise history, the #Pistons will have the No. 1 pick in the NBA Draft!!!!! pic.twitter.com/LbhKNEqLlt — Detroit Pistons (@DetroitPistons) June 23, 2021

La reazione di Dwane Casey

Momenti di gioia in famiglia all’annuncio della prima scelta per il coach di Detroit

Here’s a treat for Pistons fans. Dwane Casey, his family and Pistons scouts and front office members celebrating the lottery win. Video was recorded by Dwane’s wife, Brenda pic.twitter.com/883WYx5dVc — Omari Sankofa II (@omarisankofa) June 23, 2021

I Rockets mantengono il diritto di scelta

La top 4 raggiunta consente a Houston di proteggere la prima scelta in suo possesso, che altrimenti sarebbe finita a OKC. La tensione si scioglie in un intenso two-box tra Hakeem Olajuwon e Ben Wallace.

IN THE TOP 4! pic.twitter.com/Aa3khrcP8E — Houston Rockets (@HoustonRockets) June 23, 2021

Big draft lottery moment! 🚀 pic.twitter.com/kH7N4WTvLF — Houston Rockets (@HoustonRockets) June 23, 2021

Cavaliers

Sul più bello…superspot.

this commercial break pic.twitter.com/F3SJ1W9bry — Cleveland Cavaliers (@cavs) June 23, 2021

Cleveland gioca con il numero 3, che va a comporre N3xt Piece (“Il prossimo tassello del puzzle)

Raptors

Un po’ a sopresa i canadesi balzano in Top 4. Un biglietto da staccare con piacere.

Fred VanVleet, il rappresentante dei Raptors per la serata, ha riflettuto con orgoglio sul suo percorso.

Undrafted to the Draft lottery 🎲 🎲🎲 Top 4. Back to work — Fred VanVleet (@FredVanVleet) June 23, 2021

