Baron Davis e la proposta di Space Jam 3 rifiutata da LeBron James e Curry

A poche settimane dall’uscita ufficiale ai cinema di Space Jam: a New Legacy c’è chi oltreoceano sta già pensando ad un possibile sequel del probabile successo di LeBron James. Si tratta di Baron Davis che nelle scorse ore ha svelato di avere una idea di trama per un eventuale Space Jam 3. L’ex giocatore NBA – il quale ha fatto il suo esordio come direttore di produzione nell’industria cinematografica con il rilascio di “Domino: Battle of The Bones” (in fondo al pezzo trovate il trailer, ndr) – in una intervista rilasciata al New York Times ha dichiarato:

“Ho già una idea per un possibile sequel. Si chiama ‘Space Jam 3: The Return To Nearth’… In realtà ho pensato più ad un fumetto per LeBron James, perché volevo che facesse qualcosa di diverso dal solito “Space Jam”. Poi l’ho proposto a Steph Curry. Cosa vuol dire Nearth? È un pianeta. Praticamente, anziché andare nello spazio ho creato questo mondo chiamato Nearth dove esistono i Nearthian, ossia le persone del luogo che vivono proteggendosi da inquinamento e altre cose di questo tipo. In pratica LeBron, Steph e tutte le stelle più importanti della NBA, sarebbero scese a Nearth e si sarebbero rese conto che noi – sulla Terra – stiamo rovinando il nostro pianeta”.

Come è andato il ‘pitch’ di fronte alle due stella della lega? A quanto pare male poiché sia LeBron che Curry hanno deciso di declinare gentilmente la proposta del Barone. Possiamo dirlo: mai banale.

