Cambiano le regole in NBA: finita l’era dei movimenti offensivi “innaturali”

Per la prossima stagione, la NBA prevede di cambiare alcune regole che riguardano il fallo. Quelle maggiormente allo studio sono le nuove regole per gestire i movimenti offensivi dei giocatori per tentare di prendere tiro e fallo.

Il comitato della Lega si è riunito all’inizio di giugno per studiare modifiche alle regole che impedirebbero ai giocatori di usare movimenti di tiro innaturali per attirare i falli. Negli ultimi anni, infatti, i giocatori NBA hanno iniziato a cercare il contatto con i difensori forzando movimenti offensivi innaturali con il solo scopo di vedersi fischiare un fallo a favore, andando a sfruttare quella che è una evidente lacuna nel regolamento arbitrale.

La NBA, se le regole dovessero entrare in vigore, addestrerà gli arbitri in maniera specifica su questi movimenti:

Un tiratore che si lancia o si appoggia a un difensore con un angolo definito innaturale

Un tiratore che calcia la gamba con un angolo innaturale

Un attaccante che devia bruscamente dalla sua traiettoria verso un difensore in maniera innaturale

In queste situazione, gli arbitri determineranno se queste azioni giustificano dei “no-call” o falli offensivi. I cambiamenti potrebbero debuttare già nella Summer League di Las Vegas in agosto.

Il tema dei falli forzati è diventato sempre più centrale nelle discussioni attorno al campionato di basket americano. Sempre più giocatori hanno iniziato a utilizzare le regole attuali per portarsi costantemente in lunetta, fino al limite dell’intollerabilità. A farne le spese non solo molti difensori che hanno lamentato questa continua ricerca del contatto per poi puntare al tiro facile, ma anche i tifosi e gli addetti ai lavori.

I cambiamenti da parte della Lega dovrebbe riequilibrare la situazione, rendendo il tiro dalla lunetta non più una scorciatoia facile contro i difensori a contatto.

