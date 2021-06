Gli Harlem Globetrotters ci credono: vogliono avere una squadra NBA

È tutto vero, o almeno così pare: gli Harlem Globetrotters vogliono avere una squadra tutta loro che possa competere all’interno della NBA. Gli Harlem Globetrotters hanno inviato martedì una lettera pubblica alla lega indirizzata direttamente ad Adam Silver, chiedendo ufficialmente di riconoscere il club come una franchigia NBA dopo decenni di contributi, innovazione e, soprattutto, per aver ‘regalato’ al campionato professionistico americano alcuni dei suoi talenti più grandi:

La squadra fondata nel 1926, ha vinto più di 27.000 partite (percentuale di vincita 98.7 %) ed è stata trampolino di lancio per alcune delle prime stelle più famose della NBA, a partire da Wilt Chamberlain, così come Connie Hawkins, Louis Klotz, Bernie Price, Chuck Cooper e Nat Clifton.

I Globetrotters vogliono che la NBA riconosca tutto ciò che la squadra ha fatto per lo sport e garantisca loro l’ingresso nella lega:

“Congratulazioni per essere cresciuta in un’industria multimiliardaria con sforzi internazionali e enormi accordi con i media. Noi abbiamo tenuto la testa bassa e ci siamo concentrati su ciò che significa di più per noi: spettacolarità del basket di livello mondiale, unire le famiglie e diffondere la gioia del gioco. […] Non puoi semplicemente comportarti come se non esistessimo più. È tempo di correggere gli errori e riscrivere la storia. È tempo che la NBA onori ciò che i Globetrotters hanno fatto per il NOSTRO sport, sia qui in negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.