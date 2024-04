Record NBA, triple segnate ai Playoff in carriera

Record NBA, triple segnate ai Playoff

Al pari di una schiacciata di un isolamento uno contro uno, anche un canestro da tre punti ai Playoff NBA può rivelarsi decisivo, elettrizzante. Non servono buzzer beater per accendere il pubblico e scaldare l’atmosfera: chi vanta il record NBA di triple segnate ai Playoff lo sa bene. Stephen Curry, primatista ogni epoca nella lega per triple segnate in carriera dopo il sorpasso completato su Ray Allen, guida anche la graduatoria relativa ai tiri da tre punti mandati a bersaglio nella postseason. Scopriamo assieme come si compone la classifica all-time alle spalle del numero 30 dei Golden State Warriors.

Record triple segnate in carriera ai Playoff NBA

Classifica aggiornata il 15 aprile 2024 [Fonti nba.com/stats e Basketball Reference].

CLASSIFICA NOME TRIPLE SEGNATE PLAYOFF NBA 1. Stephen Curry 618 2. Klay Thompson 501 3. LeBron James 460 4. James Harden 400 5. Ray Allen 385 6. Kevin Durant 361 7. Manu Ginóbili 324 8. Reggie Miller 320 9. Danny Green 315 10. J.R. Smith 294 11. Kobe Bryant 292 12. Derek Fisher 285 13. Paul Pierce 276 14. Chauncey Billups 267 15. Robert Horry 261 16. Paul George 258 17. Kyle Korver 254 18. Chris Paul 244 19. Jason Kidd 236 20. Kawhi Leonard 234 21. Kyle Lowry 230 22. Jayson Tatum 224 23. Jason Terry 221 24. Marcus Smart 208 25. Jaylen Brown 206 Jae Crowder 206 27. Michael Finley 200 Scottie Pippen 200 29. Damian Lillard 199 30. Rasheed Wallace 190 31. JJ Redick 189 32. Khris Middleton 185 33. Andre Iguodala 182 34. Dan Majerle 181 35. Steve Nash 178 36. John Starks 176 37. George Hill 175 38. Kevin Love 174 39. Danny Ainge 172 Kyrie Irving 172 41. Bruce Bowen 168 42. Trevor Ariza 167 43. Russell Westbrook 163 44. Peja Stojaković 162 45. Eric Gordon 160 46. Draymond Green 158 Joe Johnson 158 48. Sam Perkins 152 49. Terry Porter 151 P.J. Tucker 151 51. Al Horford 149 Jamal Murray 149 Dirk Nowitzki 149 54. Michael Jordan 148 55. Mike Bibby 145 Jimmy Butler 145 57. CJ McCollum 143 58. Donovan Mitchell 142 59. Clyde Drexler 141 60. Duncan Robinson 140 61. Shane Battier 139 62. Rashard Lewis 138 63. Gary Payton 137 Deron Williams 137 65. Steve Smith 136 66. Byron Scott 134 67. Metta World Peace 128 Jrue Holiday 128 69. Bryon Russell 126 70. Mookie Blaylock 125 71. Michael Cooper 124 Nikola Jokić 124 Eddie Jones 124 74. Allen Iverson 123 75. Jeff Hornacek 122

Giocatori in attività

