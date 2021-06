NBA, Spencer Dinwiddie dichiarato idoneo per qualsiasi tipo di attività

Dopo un calvario durato una stagione intera, la guardia Spencer Dinwiddie è stata dichiarata idonea a tutte le attività legate al basket. Questo vuol dire che Dinwiddie potrà tornare ad allenarsi normalmente, potendo così preparare al meglio la prossima stagione. Il giocatore dei Brooklyn Nets aveva subito una rottura parziale del tendine d’Achille a dicembre. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Nets free agent Spencer Dinwiddie has been fully cleared for all basketball activities, his operating surgeon Dr. Riley Williams says. Dinwiddie recovered from a partial ACL tear in just over five months. He enters free agency as one of the top point guards on the market. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2021

Spencer Dinwiddie ha annunciato solo pochi giorni fa di non voler esercitare la player option da 12,3 milioni per la prossima stagione. Il giocatore sarà quindi free agent senza restrizioni, e andrà alla ricerca di un contratto più remunerativo. Chiaramente, la sua appetibilità sul mercato è strettamente legata alle sue condizioni fisiche. In tal senso si è espresso il dottor Riley Williams, il medico che l’ha operato:

“Sembra, si sente e si muove come lo Spencer Dinwiddie pre-infortunio.”

Dr. Riley Williams: “He looks and feels and moves like the pre-injury Spencer Dinwiddie.” https://t.co/fQxOzbrZzb — Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2021

Nella stagione appena conclusa, Dinwiddie è sceso in campo solo tre volte con i Nets. Nella stagione 2019-2020, l’ultima giocata completamente dal giocatore, è stato uno dei finalisti per il premio di Most Improved Player of the Year. Dinwiddie concluse l’annata con 20.6 punti, 3.5 rimbalzi e 6.8 assist di media a partita. Ora, a 28 anni, potrà rilanciare la sua carriera dopo il terribile infortunio.

