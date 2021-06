Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA delinea il Select Team

Secondo la testimonianza di Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, nel giro di qualche giorno dovrebbero essere ufficializzati tutti i componenti del Select Team, nazionale “sparring” di Team USA che prenderà parte al raduno pre-olimpico di Las Vegas insieme alla compagine senior che volerà a Tokyo.

La vocazione giovanile della procedura prevede che vengano selezionati giocatori giovani e promettenti, affinché comincino ad ambientarsi nel sistema della nazionale maggiore, in vista di pressoché certe partecipazioni ai grandi tornei intercontinentali del futuro.

Anthony Edwards, al termine di una prima stagione NBA estremamente solida, ha già ricevuto la convocazione in vista del camp di Las Vegas. Anche il suo compagno di squadra Naz Reid, secondo The Athletic, sarebbe in procinto di sposare il programma di sviluppo.

L’allenatore della selezione sarà certamente Erik Spoelstra, presente per la prima volta in carriera ad un raduno di Team USA. Il coach dei Miami Heat, esattamente come i “suoi” ragazzi, non partirà per Tokyo, nonostante sia stato più volte corteggiato da Gregg Popovich nel corso della stagione. Sulla panchina olimpica, alle dipendenze del coach degli Spurs, figureranno Steve Kerr, Lloyd Pierce e Jay Wright.

