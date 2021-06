NBA, Trae Young più forte del problema alla spalla: “Non mi ha dato fastidio”

Con la vittoria in casa di stanotte, gli Atlanta Hawks hanno pareggiato la serie portandosi sul 2-2. La franchigia della Georgia ha approfittato degli errori di Embiid, in serata no con 0/12 al tiro nel secondo tempo, ma il vero protagonista è stato Trae Young. La stella degli Hawks, nonostante l’infortunio alla spalla rimediato in Gara 3 della serie, ha messo a referto 25 punti e 18 assist. Ha avuto diversi problemi al tiro, specie nella prima frazione di gioco, ma è comunque riuscito a trascinare i suoi. A fine partita coach McMillan, parlando delle prestazioni del suo giovane numero 11, ha detto:

“Ha iniziato sbagliando alcuni tiri che di solito gli entrano. Ma è un ragazzo duro. Ha stabilito il ritmo che ci ha permesso di portare a casa la vittoria stanotte, già dall’inizio della partita. I suoi tiri poi hanno iniziato a entrare. Ne ha sbagliati diversi, ma forse è colpa della spalla, non lo so. Ma alcuni dei tiri che ha sbagliato nel primo tempo, poi li ha segnati nel secondo”

Nel post partita anche Trae ha commentato la propria performance e il problema alla spalla:

“Non mi ha dato fastidio, sono riuscito a combattere nonostante il problema. Sapendo che mi procurava abbastanza dolore, ho cercato di non forzare troppo e tenerla calda nel corso della partita. Non darò la colpa alla spalla delle prestazioni al tiro. Penso di aver avuto buoni tiri, ma semplicemente non sono entrati: devo migliorare in questo. Spesso mi hanno circondato e raddoppiato. A me va bene. Si tratta di fare la giocata giusta e scegliere il compagno libero a cui passarla. Mi hanno forzato a dare via la palla”

In conclusione, Young ha detto:

“Abbiamo lottato tutto l’anno. Abbiamo lottato tutto l’anno e questa squadra non si arrende mai, non importa quale sia il punteggio durante la partita. Sappiamo che la partita è lunga. Una partita NBA è lunga, dura 48 minuti. Noi dobbiamo rimanere concentrati tutto il tempo. Amo come combattiamo, e stasera sono fiero della mia squadra”

