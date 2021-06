La sconfitta di questa notte contro i Clippers fa riflettere gli Utah Jazz che, ora con la serie in pareggio, devo invertire la rotta per non subire il sorpasso: sia Donovan Mitchell che coach Snyder predicano concentrazione in vista di Gara 5.

Tied up and headed back to SLC 🛫 pic.twitter.com/OVI4ONS0Mn — utahjazz (@utahjazz) June 15, 2021

Donovan Mitchell ha chiuso la serata con 37 punti a referto, una prestazione che però non è servita a Utah per vincere. Alcuni errori andranno evitati a Gara 5, partita che Mitchell sa di poter vincere:

“Ci siamo dati la zappa sui piedi con le palle perse, in un paio di occasioni abbiamo subìto più il contraccolpo psicologico che altro: se permetti a una squadra come loro di giocare sulle transizioni, tutto diventa più complicato. Oggi sono stati di un altro livello, sono scesi in campo e hanno giocato per vincere. Oggi non lo abbiamo fatto, ma dobbiamo farlo dalla prossima: non possiamo lasciarli vincere. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto dopo l’intervallo: quello è il nostro vero modo di giocare e faremo così anche la prossima a casa nostra”

Donovan Mitchell: "The way we played in the second half, that’s who are, that’s what we do. That second half, we need to take that home and play with that same energy." — Eric Walden (@tribjazz) June 15, 2021

Pensiero condiviso anche da coach Quin Snyder che, nel post partita, afferma che la squadra abbia giocato in modo poco organizzato, un fattore determinante nella sconfitta dei Jazz:

“Abbiamo giocato in modo aggressivo, duro ma non stavamo giocando in modo organizzato né intelligente: quando non si è collegati l’un l’altro è difficile trovare la vittoria. Questo spiega perché nel primo quarto abbiamo fatto solo 13 punti: non ci siamo messi nelle condizioni di fare bene”

Quin Snyder: "We were playing hard, we were competing, but we weren’t playing smart and we weren’t connected. That showed with a 13-point first quarter. We weren’t putting ourselves in a position to have success." — Eric Walden (@tribjazz) June 15, 2021

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Jazz di Donovan Mitchell ospiteranno i Clippers: di fronte ai propri tifosi, Utah cercherà in tutti i modi di riportarsi in vantaggio nella serie.

