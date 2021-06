NBA, cambio di regolamento in arrivo

Secondo quanto riportato da ESPN, in primis dall’insider Adrian Wojnarowski, presto dovrebbero arrivare dei cambi importanti nel regolamento NBA. Il Competition Committee della lega – il Comitato per la Competizione – si è infatti riunito ieri, e il primo obiettivo è quello di limitare i movimenti innaturali che i giocatori fanno durante i tiri in sospensione per forzare il fallo subito. Nell’ultima stagione questa tendenza si è ancora di più accentuata – per fare due nomi, citati anche da Woj, Trae Young e James Harden – e la NBA vuole quindi porre un freno.

Sources: NBA’s Competition Committee met Monday to further explore rules changes to restrict unnatural motions on jump shots players use to draw fouls. NBA wants to limit players – including stars like Trae Young, James Harden – from leaning backwards and sideways to draw fouls. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 14, 2021

La lega ha condiviso un video che mostra giocatori di tutte e le squadre fare dei movimenti innaturali proprio per ottenere fallo dall’avversario. La prossima settimana la NBA e il Competition Committee si riuniranno con i GM proprio per approfondire questo tema. Una volta individuate le azioni specifiche da bandire, toccherà ai proprietari delle 30 franchigie votare se cambiare o meno il regolamento a riguardo a partire dalla prossima stagione.

Secondo molti, il regolamento attuale tenderebbe ad avvantaggiare troppo l’attacco. Questo problema di falli su tiro “forzati” dagli attaccanti non riguarda poche stelle, ma diversi giocatori di tutte le squadre, che ne beneficiano. Quindi la NBA e la Competition Committee, insieme a un grande numero di giocatori, allenatori, proprietari e arbitri, crede sia giusto cambiare il regolamento. Se approvate dai proprietari, le nuove regole entreranno in vigore dalla Summer League, in programma a Las Vegas ad agosto, e poi dalla regular season 2021-22. Secondo le fonti, la lega spera proprio che gli arbitri possano sperimentare il nuovo metro di giudizio già a partire dalle partite della lega estiva.

