NBA, serata da dimenticare per Joel Embiid

La prestazione di stanotte di Joel Embiid non entrerà di certo nella storia, almeno non nel verso giusto. Il lungo camerunese non ha avuto il suo solito impatto sulla partita, poi persa, e anzi gli Hawks hanno approfittato delle difficoltà, portandosi sul 2-2 nella serie. Le sue statistiche al tiro nel secondo tempo, influenzate da un dolore al ginocchio, recitano uno 0/12 dal campo. Secondo ESPN Stats & Information research, si tratta della peggiore performance senza un canestro segnato negli ultimi 25 anni di Playoff NBA.

L’errore più grave per il lungo dei Sixers è stato quello a 8.8 secondi dalla fine quando, sul 101-100 per Atlanta, ha sbagliato un semplice layup dopo un pick and roll con Tobias Harris. A fine partita Embiid, che sta giocando questi semifinali di Conference con un menisco lesionato, ha così commentato quell’azione:

“Un’ottima giocata la sua, ma non avevo elevazione per concludere. Penso anche di aver subito fallo. Ma di solito andrei su, specie per un canestro come quello, provando la schiacciata. Provando a subire fallo e andare per l’and one. Ma non sono riuscito a saltare per ovvie ragione e… è dura. Già all’inizio della partita, prima di rientrare negli spogliatoi, semplicemente sapevo di non averne abbastanza stasera. Non ho bisogno di spiegare tanto altro… sto provando a fare il meglio che posso”

Il centro dei Sixers sta soffrendo molto per il ginocchio infortunato. Un problema rimediato nella serie contro Washington, nella quale però aveva saltato solo una partita. Nelle prime tre partite della serie contro Atlanta ha poi dominato, viaggiando a una media di 35.3 punti e 10.3 rimbalzi. Per i Philadelphia 76ers, con la serie sul 2-2 e Gara 5 in casa, sarà fondamentale ritrovare la propria stella in forma e pronta a tornare a contribuire come fatto finora. Se così non fosse, potrebbero esserci problemi per la compagine della città dell’amore fraterno.

