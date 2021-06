NBA, James Harden prova a rientrare per Gara 5: Brooklyn spera

I Brooklyn Nets non stanno vivendo un periodo fortunatissimo per quanto riguarda la situazione infortuni all’interno del proprio roster. Dopo aver perduto Kyrie Irving in vista di Gara 5 a causa di una distorsione alla caviglia destra accusata nel precedente appuntamento contro i Bucks, la compagine newyorchese deve fare i conti anche con il problema al bicipite femorale di James Harden. Il ‘Barba’, il quale ha sostanzialmente saltato l’intera serie, potrebbe però compiere un miracolo tornando a disposizione della squadra per la partita contro Milwaukee in programma stanotte alle ore 2.30 italiane.

Ad onor del vero, i Nets hanno aggiornato il loro rapporto sugli infortuni e Harden è dichiarato come “doubtful”. Ciò significa che ci sono più possibilità di non vederlo in campo, ma che la sua presenza non è ancora del tutto esclusa. Ecco perché Steve Nash – il quale può solo contare su Kevin Durant se guardiamo ai soli Big Three – attende l’esito degli ultimi test del giocatore durante lo shootaround pre-match, insieme ad una valutazione più completa da parte dello staff medico.

Brooklyn vuole assolutamente evitare di forzare il rientro del giocatore per non fare la stessa ‘fine’ di Anthony Davis, il quale nonostante il dolore all’inguine è tornato troppo presto sul parquet, facendosi male pochi istanti. La serie, in questo caso, ha certamente bisogno di Gara 6 e Harden potrebbe decidere di saltare la partita nella notte per prepararsi alla prossima. Forse più credibile per tutti.

Harden is expected to test his hamstring in shoot-around today and has been determined to try and find a way to get cleared to play Game 5, sources tell ESPN. There are no guarantees on his status but Harden is trying to play with series 2-2. https://t.co/gYCTIKXXl8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2021

