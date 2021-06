Draft NBA 2021, parla Cade Cunningham: “Sarò All-Star entro due anni”

Annunciato come la futura prima scelta del Draft NBA 2021, Cade Cunningham pensa già in grande. Il giocatore – che ha guidato Oklahoma State allo scorso torneo NCAA – ha avuto una stagione fantastica registrando una media di 20.1 punti, 6.2 rimbalzi, 3.5 assist e 1.6 palle rubate in 27 partite con i Cowboys. In attesa di capire quale sarà l’esito della prossima Draft Lottery, Cunningham si sta già immaginando con una canotta NBA a scelta tra Rockets, Pistons e Magic, le quali hanno maggiori possibilità di accaparrarsi la prima scelta. Interrogato sulla domanda durante il podcast di JJ. Redick, il giovane ha dichiarato di voler finire in un ambiente favorevole al suo sviluppo:

“Sono visto come la prima scelta quindi non ho molto margine di manovra se c’è una squadra che non mi piace. Non può esserci davvero una squadra che non mi piaccia in questo momento. Sono emozionato, ma ci sono molte situazioni effettivamente da valutare. Se c’è un attacco che non mi si addice, sarà abbastanza difficile per me uscire da quella situazione. Voglio assolutamente trovarmi in un contesto in cui una determinata franchigia è pronta a volermi nel proprio roster e dove posso svolgere il mio lavoro al meglio.”

Già indicato dagli addetti ai lavori come prossimo talento generazionale, Cade ha ben chiari gli obiettivi una volta approdato nella lega:

“Voglio fare i Playoff. Poi vorrò essere certamente considerato nella gara per il prossimo Rookie of The Year. Quindi voglio essere un All-Star nel mio secondo anno. So che ci sono alcuni giocatori che cercano di strafare già dal primo anno nella lega per essere All-Star, invece per me non dovrà essere così. Il primo anno, sarò realista, voglio vincere il titolo di Rookie of the Year. Poi, il secondo anno, voglio essere un All-Star.”

Per ora, a meno di due mesi dal Draft, Cunningham è impegnato con sessioni di yoga e allenamento in palestra. Poi, vedremo in quale squadra finirà il prossimo 29 luglio 2021. Una data importante per tutti, specialmente per lui.

