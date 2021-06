NBA, Brooklyn è nei guai: Kyrie Irving out per Gara 5

Brutte notizie per i Brooklyn Nets visto che Steve Nash ha annunciato che Kyrie Irving non giocherà Gara 5. Il giocatore si era infortunato nel primo tempo di Gara 4 cadendo sul piede di Giannis Antetokounmpo. La risonanza magnetica effettuata poco dopo ha confermato la distorsione alla caviglia, ma Nash non ha fornito ulteriori informazioni riguardo la gravità del problema fisico. Il capo allenatore dei newyorchesi si è lasciato andare ad un “non ne ho idea” alla domanda di un giornalista che chiedeva se Irving potrà rientrare durante la serie contro i Milwaukee Bucks.

Quanto a James Harden, non sembrano esserci novità:

“Penso che stia lavorando in questo momento. Non ho idea se questo significhi che ha una possibilità o meno di giocare domani.”

È chiaro che Brooklyn senza Irving ed Harden ha un peso specifico diverso. Ecco perché il ruolo di Bruce Brown e Mike James sarà davvero importante per la compagine di New York. Durant non potrà certamente sostenere l’intero peso offensivo e se i Nets vorranno avere una chance di passare il turno dovranno sperare in una più ampia collaborazione di squadra. Almeno è questo che sperano i tifosi.

Leggi Anche

NBA, i Lakers annunciano: LeBron James avrà il numero 6

NBA, Blazers oggi a colloquio con D’Antoni, in settimana tocca a Hammon e Billups

Mercato NBA, Rob Pelinka commenta la situazione su Dennis Schroder