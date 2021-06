NBA, dolori al ginocchio per Leonard, ma Gara 5 non è in discussione

Dopo la vittoria per 104-118 contro gli Utah Jazz, i Los Angeles Clippers sono parecchio lanciati in vista della prossima gara, fondamentale per accennare un possibile esito del turno.

Nonostante un Donovan Mitchell da 37 punti. 5 assist e 5 rimbalzi, Kawhi Leonard e Paul George hanno avuto la meglio sugli avversari, concludendo il match con 31 punti ciascuno. A dare una forte mano alla compagine losangelina ci ha pensato anche Marcus Morris, il quale ha registrato 24 punti di cui 22 nel primo tempo.

Una partita per la maggior parte del tempo dominata dai Clippers, fattore in merito al quale Mitchell ha dichiarato:

“Erano solo ad un livello diverso, i canestri non si possono comprare. Dobbiamo essere più aggressivi. Loro sono usciti dallo spogliatoio e hanno giocato duro fin dall’inizio.”

Determinazione e costanza hanno caratterizzato il gioco dei Clippers e specialmente di Leonard, autore di una schiacciata che ha fatto il giro dei social e che ha scatenato lo stupore dei giocatori e dei tifosi della NBA.

il numero 2 si conferma come giocatore chiave della franchigia, fondamentale per il gioco della squadra e i compagni lo sanno. Paul George stesso, durante la conferenza stampa del post partita, ha dichiarato:

“Lo vedi essere più aggressivo e sai che è arrivato il momento. Glielo leggi in faccia, siamo ai Playoff e sai che è arrivato il momento di dare tutto perché bisogna vincere. Riesci a percepirlo, il suo approccio, il suo linguaggio del corpo, tutto diventa fantastico, è come se ci aprisse la strada”.

Se le abilità di Leonard rassicurano dirigenza e tifoseria, preoccupano invece le sue condizioni fisiche. Di fatto, il giocatore è stato costretto a sedersi durante gli ultimi minuti del match per un dolore al ginocchio, che però non sembra turbare coach Tyronn Lue:

“Sapremo di più nelle prossime ore, ma tutto sommato penso che stiano tutti bene.”

In ogni caso, il prossimo appuntamento per le due squadre è previsto mercoledì alle ore 04:00 italiane. Sarà senz’altro una Gara 5 dove la competizione e la concentrazione in campo giocheranno un ruolo fondamentale. Entrambe le squadre vogliono e possono raggiungere le finali di Conference, un obiettivo reale che dovranno guadagnarsi sul parquet, anche se per alcuni la meta da raggiungere è ancora più in alto.

Leonard, infatti, nel post partita ha dichiarato che per lui è fondamentale raggiungere le NBA Finals, alle quali non partecipa dalla vittoria del titolo con i Toronto Raptors nel 2019:

«Non mi importa delle finali di Conference. Stiamo cercando di vincere il campionato. Ovviamente questo è il prossimo passo, ma non sto nemmeno a guardarlo. C’è qualcosa di più importante a cui dobbiamo arrivare.”

In ogni caso, le soprese non mancheranno e, se le condizioni fisiche di tutti i giocatori lo permetteranno, sarà un match tutto da vivere.

