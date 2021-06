NBA, Allarme Kyrie Irving: rischia di saltare la serie con Milwaukee

Dopo quello che sembra essere un recupero in extremis di James Harden per Gara 5, i Brooklyn Nets nel frattempo devono fare i conti con l’infortunio di Kyrie Irving. Il problema alla caviglia destra sembra essere più serio del previsto e Adrian Wojnarowski – insider di ESPN – ha confermato che i newyorchesi si stanno effettivamente preparando a fare a meno del play almeno per il resto delle semifinali della Eastern Conference.

Sempre secondo il giornalista, i Nets non si aspettano di vedere Irving di nuovo in campo contro i Bucks, ma sono sempre più ottimisti sullo stato di James Harden. Il giocatore ha affrontato indenne lo shootaround previsto in mattinata in cui ha testato il suo bicipite femorale e “spera” di tornare a disposizione per Gara 5.

Ricordiamo che il Barba ha dovuto dare forfait dopo pochi secondi di Gara 1, mentre Irving si è fatto male nel secondo quarto della sconfitta di Brooklyn in Gara 4 dopo aver “calpestato”accidentalmente il piede Giannis Antetokounmpo.

