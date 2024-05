NBA, Luka Dončić trascina i Dallas Mavericks sul 3-2 sui Clippers

I Dallas Mavericks vendicano la sconfitta subita in gara 4 tra le mura amiche dell’American Airlines Center vincendo agevolmente contro i Los Angeles Clippers per 123-93. I texani portano la serie sul 3-2 ed ora avranno il primo match point per conquistare le Western Conference Semifinals davanti ai propri tifosi.

Primo quarto in cui entrambe le squadre fanno tanta fatica a segnare: per i Clippers il duo Harden-George tira complessivamente 2/10 dal campo, mentre i Mavs sbagliano 9 dei primi 10 tiri dalla lunga distanza ma trovano con continuità il canestro da dentro l’area (11/16) e chiudono il primo quarto in vantaggio 25-24.

La squadra di coach Kidd riesce poi a prendere il controllo della partita durante i quarti centrali ed aumenta il proprio vantaggio fino al +30 dell’ultimo periodo. Il trascinatore dei texani è senza dubbio Luka Dončić che con una prestazione monstre da 35 punti, 7 rimbalzi e 10 assist guida i suoi alla preziosissima vittoria esterna. A fine partita lo sloveno ha commentato in questo modo l’agevole vittoria dei suoi Mavs sul campo della Crypto.com Arena di Los Angeles:

“Non ci importa se ai Playoff vinciamo di un punto o di cinquanta, è sempre comunque un’ottima vittoria. Dobbiamo ancora vincerne una, il lavoro non è finito”.

Oltre a Dončić i Mavericks trovano anche i 15 punti di Maxi Kleber e i 14 a testa di Kyrie Irving e Jaden Hardy.

Gara 5 da dimenticare in fretta invece per i Clippers che vedono le proprie superstar Paul George (15 punti e 11 rimbalzi), Russell Westbrook (6 e 5 rimbalzi) e James Harden (7 e 7 assist) tirare rispettivamente 4/13, 2/11 e 2/12 dal campo. Queste le parole del coach dei Clips, Tyronn Lue, al termine dei 48 minuti:

“Semplicemente non abbiamo giocato bene né in difesa né in attacco. Bisogna voltare pagina”.

Leggi anche:

NBA, i Celtics eliminano Miami e si qualificano per le semifinali di Conference

Lakers, Magic Johnson interpreta il sentimento dei tifosi dopo l’eliminazione dai Playoff NBA

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone